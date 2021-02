Economia Intervenção na Petrobras derrete indicadores financeiros do Brasil Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna como novo presidente da petroleira. Se confirmado pelo conselho de administração da companhia, ele substituirá Roberto Castello Branco

Os principais indicadores financeiros do Brasil têm forte deterioração nesta segunda-feira (22), após Jair Bolsonaro (sem partido) interferir no comando da Petrobras e sinalizar outras mudanças em estatais, contaminando as ações de todas as empresas do governo na Bolsa de Valores brasileira. Na sexta (19), Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna como novo p...