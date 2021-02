Economia Intervenção de Bolsonaro na Petrobras provoca dúvidas e afugenta investidor estrangeiro Os donos do dinheiros no exterior já estavam bastante cautelosos quanto a fazer aportes no Brasil, que tem perdido relevância global por causa da piora de seus indicadores econômicos e não possui grau de investimento há algum tempo

A intervenção do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras foi o golpe mais forte na confiança do investidor estrangeiro desde o início deste governo e provocou novas dúvidas sobre o tamanho do poder que o ministro Paulo Guedes (Economia) ainda exerce sobre a política econômica do Brasil. Os donos do dinheiros no exterior já estavam bastante cautelosos quanto...