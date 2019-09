Economia Internet de ponta e camping chama atenção na Campus Party Mais de 3 mil campuseiros são esperados na arena principal, onde haverá palestras e workshops; evento, que vai até domingo (8), promete experiência contínua para 1,5 mil “acampados”

Logo que a Arena foi aberta, campuseiros precisaram de poucos minutos para ocupar as bancadas da Campus Party Goiás com computadores na manhã de ontem. A pressa era para testar o desempenho da internet, que, segundo a organização, chega a 20 GB. “Baixou 1 giga em dois minutos”, comemorou João Guilherme Gonçalves, 18 anos, que mora em Barra do Garças, no Mato Grosso. Es...