Internet banking e aplicativo do Bradesco ficam fora do ar nesta segunda

O internet banking e o aplicativo do Bradesco estão fora do ar nesta segunda-feira (7), segundo clientes. Internautas relatam dificuldade de acessar a conta do banco desde a manhã. Ao tentar logar, tanto o aplicativo como o internet banking travam na página de carregamento. Procurado, o banco disse que já identificou o problema e trabalha para normalizar os acessos....