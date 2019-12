Economia Internacionalização de aeroporto deve sair só em 2020

O processo de internacionalização do Aeroporto de Goiânia vai terminar somente no ano que vem. Para realizar as adequações necessárias, a Infraero está em fase final do processo de contratação de empresas de engenharia e esquadrias que realizarão as adequações no terminal de passageiros para que ele possa receber as operações internacionais. Os editais de contratação...