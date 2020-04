Buscando ajudar profissionais e empresas a lidaram com os impactos trazidos pelo coronavírus, eventos digitais e conteúdo online foram disponibilizados pela Câmara Americana de Comércio de Goiânia (Amcham- GO). Dentre as atividades oferecidas pela instituição estão webinars (seminários online) e eventos para tratar de pautas emergenciais sobre a gestão da crise causada pela pandemia.

Conforme a coordenadora regional da Amcham-GO, Anessa Caparelli Santos, o objetivo da instituição é orientar as organizações para se reposicionarem no mercado. “A câmara continuará ofertando, agora especialmente, por meio de plataformas digitais, conteúdo qualificado e informações estratégicas e relevantes para contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva nesse momento”, destacou.

O próximo seminário online ocorre nesta quarta-feira (15), das 10h às 11h. O evento será conduzido pelo diretor de gestão de pessoas da Magazine Luiza, Luiz Felipe Massad e tem como tema “Como gerar maior accountability e produtividade nas equipes em tempos de home office”.

Para participar, basta se inscrever por meio do site www.amcham.com.br/goiania.