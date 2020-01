Economia Instagram lança novos efeitos e ferramenta de edição de vídeo para o Boomerang Os novos recursos devem ficar disponíveis a todos os usuários ainda nesta semana

Na busca por ser mais inovador, o Instagram lançou na última sexta-feira,10, três novos efeitos e uma opção de editar vídeo para o popular Boomerang. Os novos recursos já podem ser acessados pela maior parte dos usuários da rede social. Segundo divulgado na conta oficial do Instagram no Twitter, os usuários podem escolher entre as opções SloMo, Echo e Duo quando forem ...