Economia Instagram escolhe Brasil para testar função de vídeos curtos com música Funcionalidade tem edição ágil e pode rivalizar com apps como TikTok e Kwai; paixão por música e uso frequente de Stories fizeram com que projeto fosse o primeiro a ser testado inicialmente no País

A partir desta terça-feira (12), os usuários brasileiros do Instagram terão mais um recurso para se expressarem na rede social. Isso porque a empresa vai começar a testar no Brasil uma nova ferramenta de vídeos curtos com música. Chamada de Cenas, a funcionalidade permitirá que qualquer pessoa grave um filmete de até 15 segundos, fazendo uma coreografia ou uma interpretação d...