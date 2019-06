Economia Instagram apresenta instabilidade nesta quinta-feira (13) Rede social apresenta erro para atualizar o feed e para postar Stories

O Instagram apresentou instabilidade nesta quinta-feira (13), principalmente durante o início da noite. Usuários relataram que a rede social chegou a ficar fora do ar, tanto na versão web como no aplicativo. Os problemas acometem o feed e os stories e as seguintes mensagens aparecem: "Não foi possível atualizar o feed", "erro desconhecido" ou "erro de rede". O site DownDe...