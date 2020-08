Economia INSS vai ampliar crédito consignado devido à pandemia da Covid-19 Decisão tomada pelo conselho na última quinta-feira (27) foi publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União, sem detalhar como o acréscimo será distribuído entre as modalidades cartão de crédito e empréstimo pessoal

O CNPS (Conselho Nacional da Previdência Social) recomendou a ampliação em cinco pontos percentuais do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de Covid-19. A decisão tomada pelo conselho na última quinta-feira (27) foi publicada nesta segunda-feira (31) n...