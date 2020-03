Economia INSS paga 35 milhões e bancos criam horário para aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar hoje os benefícios de 35 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência. Em meio ao avanço da pandemia de Covid-19, bancos do País estão adotando medidas como a antecipação do horário de atendimento e desaconselhando os saques para reduzir o risco de contágio devido à aglomeração d...