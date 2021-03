Economia INSS libera benefício a idoso que mora com aposentado Nova portaria desconsidera valores de até um salário mínimo no cálculo da renda familiar

O INSS publicou ontem uma portaria que desconsidera valores de benefícios previdenciários de até um salário mínimo (R$ 1.100, neste ano) do cálculo da renda familiar para a concessão do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada) para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. O BPC também tem o valor de um salário mínimo e só pode ser concedido a famílias cuja...