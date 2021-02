Economia INSS fecha agências durante o Carnaval O atendimento pelo telefone será mantido no período de Carnaval em seu horário normal

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em todo o país terão ponto facultativo nesta segunda (15) e terça-feira (16). Na quarta (17), as unidades iniciarão o expediente às 14h. O atendimento pelo telefone 135 será mantido no período de Carnaval em seu horário normal: das 7h às 22h. Os segurados também podem utilizar a qualquer momento o aplicativ...