Economia INSS deve fechar duas agências em Goiânia Unidades na Vila Viana e no Setor Coimbra devem ser fundidas a outras; instituto nega mudanças

Duas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiânia podem ser fechadas para se unirem a estruturas de outras unidades em razão do pouco quantitativo de servidores. Uma delas seria a agência na Vila Viana, conforme informado por representante da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social de Goiás e Tocantins (Sint...