Economia Inspirado em Israel, Rio Verde apresenta prática para acelerar produção de hortifruti no município A criação de ‘Estufas Escolas’ será o primeiro passo para implementação do ‘Cinturão Verde’

Ao retornar de uma viagem de 10 dias a Israel, o prefeito de Rio Verde Paulo do Vale fez um questionamento sobre a produção de hortifruti do município, onde atualmente, cerca de 85% dos hortifrutigranjeiros consumidos são trazidos de outras regiões, o que representa um volume anual de R$ 100 milhões. Com isso, o gestor sugeriu que a produção fosse feita na própria cidade, o...