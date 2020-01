Economia Inscrições para processo seletivo do Hugo encerram nesta quinta (16) Salários podem chegar até R$ 2.450,00

As inscrições para o processo seletivo do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) encerram nesta quinta-feira (16). O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social que faz a gestão da unidade de saúde seleciona profissionais de nível médio e superior para seu cadastro de reserva em diversas funções. As vagas são para diversas funções como e...