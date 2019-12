Economia Inscrições para processo seletivo da Marinha em Brasília estão abertas até domingo (15) São 27 vagas de nível fundamental e médio com salário bruto inicial de R$ 4 mil

As inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) da Marinha do Brasil em Brasília estão abertas até domingo (15). São 27 vagas de nível fundamental e médio para o 7º Distrito Naval, com salário bruto inicial de aproximadamente R$ 4 mil. As oportunidades são para ambos os sexos e os candidatos devem ter mais de 18 anos. As inscrições podem ...