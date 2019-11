Economia Inscrições do concurso da Faetec com 209 vagas são prorrogadas até dia 15 de novembro Salários variam entre R$1.607,13 e R$ 3 mil. Provas serão em dezembro

O concurso da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Faetec), com 209 vagas e salários que podem chegar em até R$ 3 mil, teve as inscrições prorrogadas até sexta-feira (15). Os interessados podem se cadastrar através do site do Instituto Acesso. A taxa de inscrição é de R$ 83 para níveis médio e técnico e R$ 148 para nível superior. As opor...