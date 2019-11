As inscrições para projetos que destinam recursos aos Fundos de Defesa da Infância e Adolescência 2019 encerram nesta segunda-feira (18). O edital promovido pela FURNAS busca alcançar conselhos municipais de todo país, para que possam cadastrar propostas que apoiem ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para efetivar a cidadania de crianças e adolescentes.

Para participar existem duas opções disponíveis: a primeira é para propostas dos conselhos que apresentem um plano de trabalho com repasse de recursos às arganizações sociais locais. A segunda é para investidores dispostos a estruturar objetivos dos conselhos.

Dados do IBGE, levantados pela fundação Abrinq mostram que 22,6% das crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. O processo seletivo da FURNAS disponível no site prosas, busca mudar essa realidade. “A empresa acredita que o envolvimento de toda a sociedade é fundamental um futuro mais justo e inclusivo para as nossas crianças e jovens”, ressaltou Claudia Tenório, assistente social da instituição. Entre suas principais ações da instituição está a campanha contra exploração sexual de crianças e adolescentes.

As atividades selecionadas pelo processo serão acompanhadas no período de um ano. Caso haja alguma dúvida você pode entrar em contato pelo email: grsp@furnas.com.br ou o telefone (21) 2528-2593.