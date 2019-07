Economia Inquilinos pedem redução do aluguel

Paralelamente à perspectiva de melhora, enquanto as obras do BRT prosseguem, os locatários estão sofrendo com a falta de fluxo na região. O empresário Mário Sobrosa afirmou que teve que negociar com alguns inquilinos. “Tem uma imobiliária que abriu aqui (na Rua 90) recentemente e não está tendo ninguém. Alguns dos meus locadores também pediram para negociar uma redução de ...