Economia INPC tem maior alta do ano em Goiânia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve a maior alta do ano registrada em novembro em Goiânia. A variação positiva chegou a 1,40% no indicador que abrange as famílias com rendimentos entre um e cinco salários mínimos. A capital lidera o ranking nacional, seguida por São Paulo (1,21%) e Grande Vitória (1,18%). O acumulado neste ano está em 3,61%. Em âmbi...