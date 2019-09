Economia Infraero: venda de fatia em 4 aeroportos deve ocorrer em 2020 A empresa é detentora de 49% desses aeroportos, concedidos durante o governo Dilma Rousseff

A Infraero espera poder executar a venda de sua participação nos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF) e Confins (MG) a partir do segundo semestre de 2020, disse o presidente da estatal,brigadeiro Hélio Paes de Barros, durante inspeção das obras no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. A empresa é detentora de 49% desses aeroportos, concedidos durante o...