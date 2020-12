Economia Infraero prevê queda de 41% no movimento

Com alta nas mortes e nos novos caso de Covid-19, os aeroportos do País estão encerrando o ano mais vazios, mesmo nas vésperas dos feriados de Natal e ano novo, bem como nos dias seguintes aos festejos.Se considerados os 32 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares, a movimentação de passageiros ficará em 1,91 milhão no período da alta temporada, entr...