Economia Infraero licita novas áreas do Aeroporto Santa Genoveva Duas licitações ocorrem em julho e são para hangares e oficina de aeronaves; maior lote equivale a 7,7 mil metros quadrados

A Infraero abrirá duas licitações de áreas do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, que serão realizadas no início de julho. Elas se referem a espaços que somam 13,2 mil metros quadrados e que serão operados por concessionários que farão serviços de hangares e oficina de aeronaves. Esse certame faz parte de um projeto maior da estatal, que mapeou, no ano passado, 15 loc...