Para o secretário geral do Departamento Jurídico do Sindicato dos Feirantes, Luiz Henrique Rodrigues, uma das maiores dificuldades para o cumprimento das normas é o fato dos feirantes serem, em sua maioria, pessoas muito simples, que têm mais dificuldade de acesso à informação. Segundo ele, muitas orientações já estão sendo repassadas por meio de WhatsApp, mas as regras são recentes e não chegaram ao conhecimento de todos os comerciantes. “São cerca de 150 mil feirantes acostumados com uma linha de trabalho e introduziram mudanças de uma hora para outra”, explica Luiz Henrique. Ele dá o exemplo da exigência de um cadastro antecipado do feirante, que deve ser feito na Secretaria de Agricultura, 24 horas antes do funcionamento da feira, mas que só foi anunciado no domingo à noite. “Muitos pensaram que era só usar máscara e luva e ter o álcool em gel”, diz. Para o titular da pasta, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, as adaptações exigem apenas uma comunicação mais eficiente, “mas é preciso tempo para que sejam implementadas”.