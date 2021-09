Economia Inflação para os mais ricos deve subir com retomada de serviços Durante a crise sanitária, a prestação de serviços diversos, incluindo operações de bares, restaurantes e hotéis, foi duramente abalada pelas restrições para frear a Covid-19

A inflação deve ganhar força, até o final do ano, entre os brasileiros mais ricos, dizem analistas. Ao longo da pandemia, a parcela da população com renda mais alta sentiu um avanço menor dos preços, mas o cenário tende a apresentar alterações a partir da retomada do setor de serviços. É que esse segmento da economia tem um peso maior na cesta de consumo das famíli...