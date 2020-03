Economia Inflação para famílias com renda mais baixa cai 0,02% em fevereiro No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC-C1 registrou variação de 4,06%; resultados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pela Fundação Getulio Vargas (FGV)

O índice de Preços ao Consumidor – C1 (IPC-C1) caiu 0,02% em fevereiro, ficando em 0,53 ponto percentual. Em janeiro, o índice medido em famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos foi de 0,55%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC-C1 registrou variação de 4,06%. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (5) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Das oito c...