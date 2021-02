Economia Inflação em Goiânia tem maior queda do País IPCA ficou negativo em 0,17% em janeiro, após 7 meses seguidos de alta; energia elétrica caiu 7,53%

Depois de sete meses seguidos de alta, em janeiro a inflação de Goiânia teve a maior queda entre as 16 áreas do País onde o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é pesquisado pelo IBGE. O recuo médio de 0,17% no custo de vida na capital foi puxado, principalmente, pelo recuo de 7,53% no preço da energia elétrica residencial, com o fim da aplicação da bandeira v...