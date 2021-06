Economia Inflação em Goiânia tem maior alta no mês em 12 anos Custo de vida em Goiânia foi pressionado em maio por reajustes nos preços dos combustíveis, das carnes e da energia elétrica

O consumidor goianiense tem sentido no bolso um peso cada vez maior dos reajustes nos preços de vários produtos e serviços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação para as famílias com renda de até 40 salários mínimos mensais, subiu 0,79% em Goiânia no último mês de maio, a maior alta dos últimos 12 anos. Este aumento do custo de vid...