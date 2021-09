Economia Inflação do aluguel registra queda de 0,64% em setembro É a primeira vez, desde fevereiro de 2020, que o IGP-M tem resultado negativo

A queda no preço do minério de ferro levou a uma retração no IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) em setembro. É a primeira vez, desde fevereiro de 2020, que o IGP-M tem resultado negativo. Em agosto, o índice já havia desacelerado seu crescimento, com alta de 0,66%, ante 0,78% em julho. A queda em setembro faz com que o acumulado do IGP-M nos últimos 12 mes...