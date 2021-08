Economia Inflação do aluguel desacelera para 0,66% em agosto, mas segue acima de 30% em 12 meses Em julho, o índice havia avançado 0,78%. O acumulado em 12 meses era maior, de 33,83%

Conhecido como a inflação do aluguel, o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) desacelerou para 0,66% em agosto. Com o resultado, atingiu a marca de 31,12% no acumulado de 12 meses, informou o FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) nesta segunda-feira (30). Em julho, o índice havia avançado 0,78%. O acumulado em 12 meses era maior,...