Economia Inflação do aluguel é de 6,46% em 12 meses A taxa é superior ao apurado na segunda prévia de maio (0,58%), de acordo a FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou 0,75% na segunda prévia de junho. A taxa é superior ao apurado na segunda prévia de maio (0,58%), de acordo com dados divulgados hoje (18), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com a prévia de junho, o IGP-M acumula inflação de 4,33% no ano e de...