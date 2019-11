Economia Inflação de outubro é a menor para o mês desde 1998 IPCA teve alta de 0,10% no mês passado, depois da deflação em setembro; taxa acumulada em 12 meses é de 2,54%, abaixo do piso da meta do governo, de 2,75%

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro com alta de 0,10%, o menor resultado para o mês desde 1998, quando a taxa ficou em 0,02%. Este patamar da inflação vem após recuo de 0,04% em setembro. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro do intervalo das es...