Economia Inflação aumenta número de pesquisas no Google sobre como economizar As procuras pelo termo “preço do gás” bateram recorde no buscador em 2021

Diante do aumento expressivo do preço de itens básicos, como energia elétrica, gasolina e gás de cozinha, as pesquisas por “como economizar…” cresceram no Google na última semana, segundo a empresa. A questão “como economizar água em casa?” registrou alta de 140% nas buscas ante os sete dias anteriores. Na sequência, aparece a mesma pergunta para gás (130%) e gás ...