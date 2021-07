Economia Inflação atinge 0,53% em junho no País

Puxado pela energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve variação de 0,53% no País em junho. O resultado ocorreu após avanço de 0,83% em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8). O IPCA é o indicador oficial de inflação do País. Mesmo com a desaceleração em junho, o IPCA chegou a 8,35% no...