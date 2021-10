Economia Inflação acerta em cheio pequeno comerciante Empresários dizem que não conseguem repassar altas de energia, embalagens, gás e combustíveis para preços; margens de lucro caíram até 60% para micro e pequenos negócios

A inflação de itens essenciais para o funcionamento das empresas tem afetado diretamente os resultados dos pequenos negócios. Com o poder de compra do consumidor achatado, comerciantes garantem que não estão conseguindo repassar para os preços de seus produtos e serviços as sucessivas altas no custo de insumos como energia elétrica, combustíveis, gás e até embalagens....