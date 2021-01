Economia Industriais se unem para ajudar Manaus a aliviar caos na saúde Indústrias do polo de Manaus também teriam se comprometido a parar de consumir e produzir o oxigênio usado na indústria para passar a produzir e doar oxigênio medicinal

Industriais ligados ao grupo Coalizão Brasil, composta por 14 entidade de vários setores da indústria brasileira, se mobilizam para ajudar a cidade de Manaus. A capital do Amazonas vive um colapso no sistema de saúde e sofre com a falta de oxigênio, sem conseguir atender pacientes em um repique de internações na pandemia do novo coronavírus. O pedido de ajuda partiu...