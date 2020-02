Economia Indefinição de Bolsonaro sobre reformas causa receio de novo ‘voo de galinha’ Economistas, até mesmo da equipe econômica, veem posição errática do presidente em relação às reformas enviadas ao Congresso como risco para crescimento sustentável do País; reeleição de Bolsonaro também poderia ficar comprometida

A posição errática do presidente Jair Bolsonaro sobre as principais reformas enviadas ao Congresso já é vista por economistas – dentro da equipe econômica e fora do governo – como um risco para o processo de retomada do crescimento, que pode acabar se transformando, mais uma vez, em um “voo de galinha”. O termo, muito usado no jargão econômico, descreve um quadro...