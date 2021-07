Economia Indústrias goianas registram o maior crescimento do País Após recuo de 1,7% em abril, produção no Estado registrou avanço de 4,8% em maio frente a abril, enquanto a nacional cresceu 1,4%

A produção industrial de Goiás foi a que mais cresceu no País no último mês de maio, quando as fábricas do Estado produziram 4,8% mais que em abril. O bom desempenho é reflexo da recuperação de setores como a fabricação de biocombustível, que cresceu com o início da safra de cana de açúcar, e de outros segmentos que foram bastante afetados pela pandemia em 2020, como a...