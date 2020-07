Economia Indústrias estão presentes em 89% dos municípios goianos Levantamento realizado pela Adial Goiás mostra que maior parte das empresas está concentrada nas grandes cidades do Estado; setor é responsável por 185 mil postos de trabalho

Goiás tem 12,7 mil indústrias ativas, que estão presentes em 89,4% dos municípios. Estas empresas estão concentradas nas maiores cidades do Estado, como o caso de Goiânia, que tem 4,5 mil indústrias (35,6% do total). No ranking, Aparecida de Goiânia aparece em 2º lugar, com 1,1 mil, número que representa 9,1% de todas as empresas no Estado. Em seguida está Anápolis, ...