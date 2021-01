Economia Indústrias devem funcionar normalmente durante carnaval em Goiás Presidente da Fieg, Sandro Mabel ressaltou que empresas do ramo devem seguir recomendação do Estado

Boa parte das indústrias em Goiás deve funcionar normalmente durante o carnaval deste ano. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, relatou ao POPULAR que, após reunião da diretoria nesta sexta-feira (29), ficou definida que a entidade orientará as empresas do segmento a trabalharem entre os dias 15 e 17 de fevereiro. “Entendemos que es...