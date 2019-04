Economia Indústrias de fora de Goiás descobrem Polo da Rua 44 Polo atacadista recebe cada vez mais indústrias de outros Estados, que estão abrindo lojas nos shoppings construídos na região; localização da capital é um dos atrativos

Confeccionistas de todo Brasil estão voltando seus olhos para o polo atacadista da região da 44. Empresários de vários Estados já adquiriram pontos comerciais nas principais galerias e shoppings da região para abrirem novas lojas. Além de serem atraídos pela ótima localização do Estado, que possibilita vendas para quase todas as regiões do País, eles também apostam na cres...