Economia Indústrias apoiam as mudanças, mas com ressalvas

As áreas repassadas pela Codego são escrituradas no nome do ocupante, mas mantidas sob certas condições, como vedação à locação e alienação sem a anuência da Companhia. O vice-presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Flávio Rassi, concorda que regras precisam ser mudadas, como as condições resolutivas das escrituras. “Hoje, o empresário faz um pacto em...