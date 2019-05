Economia Indústria tem cenário incerto em Goiás Estado tem primeiro recuo do ano no resultado do setor; safras agrícolas garantem margem positiva em algumas áreas, mas situação ainda é de espera por melhora econômica

A indústria goiana, que vivenciou sequência de quedas no ano passado, iniciou 2019 com resultado positivo se comparado com o mesmo período de 2018. Mas, conforme a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/PF), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a primeira queda no desempenho foi registrada em março, quando atingiu 1,1%, e interrompeu s...