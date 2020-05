Economia Indústria goiana tem recuo bem menor que o da média nacional Pesquisa mensal do IBGE mostra que em março as indústrias goianas produziram 2,8% menos que no mês anterior; País registrou queda de 9,1%

A produção industrial de Goiás desacelerou com o início do primeiro decreto de isolamento social do governo do Estado. Depois de crescer 1,3% em janeiro e 0,3% em fevereiro, em março as indústrias goianas produziram 2,8% menos que no mês anterior. Mesmo assim, o desempenho industrial do Estado ainda ficou bem acima da média nacional, que registrou queda de 9,1% em relação a...