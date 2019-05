Economia Indústria goiana tem queda após três meses de crescimento Pesquisa Industrial Mensal do IBGE mostra queda de 1,1% em março; Acumulado do ano permanece positivo e Estado tem 4ª maior variação do País

A indústria goiana teve queda de 1,1% em março de 2019, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/PF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a primeira redução no desempenho no ano e interrompeu sequência de três meses consecutivos de crescimento. As atividades que contribuíram para o resultado foram fabricação de outros produtos químicos (-39,7...