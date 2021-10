Economia Indústria goiana procura de mão de obra técnica Falta de qualificação reduz produtividade e inibe investimentos; cerca de 90% dos que concluem curso no Senai Goiás já saem empregados

Com a retomada da economia, um antigo gargalo enfrentado pelo setor produtivo voltou a ficar em evidência: a escassez de mão de obra qualificada. Por necessitar de trabalhadores com perfil mais técnico, o setor industrial chega a ter sua produtividade e crescimento comprometidos pela carência de recursos humanos com conhecimento especializado. Apesar do alto índice de des...