Economia Indústria goiana mantém trajetória de queda Goiás tem segundo recuo da produção industrial no ano e no acumulado de 12 meses tem pior resultado do País. Somente fabricação de produtos alimentícios tem alta

Pela segunda vez consecutiva no ano, a indústria goiana registrou queda. Segundo a pesquisa Industrial Mensal (PIM/PF), divulgada nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mês de abril registrou recuo de 5,9%. Um resultado pior do que o de março, quando a diminuição foi de 1,4%. Se comparado março com ab...