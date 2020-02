Economia Indústria goiana fecha 2019 com alta de 2,9% No mês de dezembro, produção recuou 1,5% frente a novembro; ainda assim, no acumulado do ano, setor registrou avanço, ao contrário do nível nacional

A produção industrial goiana avançou 2,9% no ano passado, apesar de ter registrado no mês de dezembro queda de 1,5% na comparação com novembro. Com isso, o Estado superou o nível nacional, que registrou no acumulado do ano recuo de 1,1%. Na comparação de dezembro frente a novembro, a produção industrial nacional recuou 0,7%. Os números foram divulgados nesta terça-feira (...