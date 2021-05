Economia Indústria goiana esboça recuperação, diz IBGE

As indústrias goianas, apesar de terem ficado pouco tempo com as atividades paralisadas durante a pandemia de Covid-19, sentem a crise atual. Segundo Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, divulgada na semana passada pelo IBGE, há esboço de recuperação. Goiás ficou entre os seis Estados com variação positiva na atividade industrial na passagem de fevereiro para ...